Honor X6c официально представлен - с кнопкой для ИИ

Смартфон Honor X6c сегодня был официально представлен как новейшая бюджетная модель от китайского бренда — он предлагает солидный набор характеристик, включая LCD-дисплей на 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя, а также аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с зарядкой мощностью 35 Вт. Honor X6c построен на базе 6,61-дюймового IPS LCD-экрана с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Панель имеет пиковую яркость 1000 нит и оснащена каплевидным вырезом для фронтальной камеры на 5 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, что вполне логично для данного ценового диапазона. При этом компания Honor выбрал мобильный процессор MediaTek Helio G81 Ultra в качестве фундамента этого устройства, который работает в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. На тыльной панели размещена основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и дополнительный QVGA-датчик глубины.

Программная часть представлена MagicOS 9 на базе Android 15 — весьма неплохо для бюджетного смартфона, особенно на фоне того, что не все флагманы прошлых лет получили Android 15 вовремя. При этом смартфон также имеет степень защиты IP64, выделенную кнопку для запуска ИИ и разъём для наушников. Для пользователей, которым нужен доступный смартфон с продвинутым набором функций, это действительно интересное решение, на которое стоит обратить своё внимание. Правда, стоимость пока что под большим вопросом — глобально гаджет ещё не вышел в продажу.