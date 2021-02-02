Samsung Galaxy A52 слили в сеть

Частота появления различной инсайдерской информации о новом смартфоне Samsung Galaxy A52 говорит нам лишь о том, что производитель явно принял решение скоро отправить гаджет в релиз. К последним утечкам присоединились новые изображения смартфона вместе с некоторыми спецификациями, появляющимися на TENAA. Если вы помните, Samsung Galaxy A52 был включен в список китайского TENAA две недели назад. Однако у нас не было никакой информации об устройстве. Сегодня информация появилась, поскольку в списке параметров продукта теперь указаны размеры, дисплей и характеристики батареи устройства. Правда, пока что нет уверенности в том, что слит именно этот гаджет, так что подождем немного больше новостей. Все же Samsung Galaxy A52 достаточно важное в году устройство.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A52
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