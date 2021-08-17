Samsung Galaxy A52s 5G оценен в 410 фунтов стерлингов

Как и ожидалось, сегодня компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A52s 5G, которая появится в розничной продаже 3 сентября по цене в 420 фунтов стерлингов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, защиту от воды в соответствии со степенью IP67, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, модулем NFC и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой OneUI 3.1.