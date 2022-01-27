Samsung Galaxy A52s обновили до Android 12

Компания Samsung выпустила стабильную версию оболочки One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12 для смартфона Galaxy A52s. Апдейт уже получили пользователи устройства из Индии и Европы. Помимо всех нововведений, прошивка привносит и свежую заплатку безопасности Android.

Напомним, что выпущенный в прошлом сентябре Galaxy A52s оснащается мощным процессором Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, защиту от воды в соответствии со степенью IP67, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом и поддержкой NFC.