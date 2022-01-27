Samsung Galaxy A52s обновили до Android 12

Напомним, что выпущенный в прошлом сентябре Galaxy A52s оснащается мощным процессором Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, защиту от воды в соответствии со степенью IP67, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом и поддержкой NFC.