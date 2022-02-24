Samsung Galaxy A53 5G был замечен в Google Play Console с процессором Exynos 1200 SoC

Серия Galaxy A от Samsung будет по-прежнему оставаться основным источником роста корейского бренда в 2022 году, и одним из наиболее ожидаемых представителей является Galaxy A53 5G. Устройство было подвержено многочисленным утечкам и спискам сертификации, и последняя из них поступила из консоли Google Play.

В отчете показано изображение передней части телефона, а также некоторые ключевые характеристики. Galaxy A53 5G будет работать на собственном чипсете Samsung Exynos 1200 с номером модели S5e8825. Ожидается, что процессор, который еще не выпущен, станет преемником Exynos 1080 и как сообщается, будет оснащен двумя высокопроизводительными ядрами ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 2,0 ГГц. За графику будет отвечать процессор Mali G68.

Samsung Galaxy A53 5G будет иметь экран с разрешением FHD + (1080 x 2400 пикселей) с вырезом, 8 ГБ ОЗУ и Android 12 с OneUI 4.0 поверх.
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