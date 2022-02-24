Samsung Galaxy A53 5G был замечен в Google Play Console с процессором Exynos 1200 SoC

В отчете показано изображение передней части телефона, а также некоторые ключевые характеристики. Galaxy A53 5G будет работать на собственном чипсете Samsung Exynos 1200 с номером модели S5e8825. Ожидается, что процессор, который еще не выпущен, станет преемником Exynos 1080 и как сообщается, будет оснащен двумя высокопроизводительными ядрами ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 2,0 ГГц. За графику будет отвечать процессор Mali G68.
Samsung Galaxy A53 5G будет иметь экран с разрешением FHD + (1080 x 2400 пикселей) с вырезом, 8 ГБ ОЗУ и Android 12 с OneUI 4.0 поверх.