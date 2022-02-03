Samsung Galaxy A53 5G будет поставляться с зарядным устройством на 25 Вт

Сегодня Samsung Galaxy A53 5G был сертифицирован на NBTC и FCC. Последний сертификат интересен тем, что телефон приехал в агентство вместе с зарядным устройством на 25 Вт. Это намекает на то, что по крайней мере одна версия A53 может поставляться с зарядным устройством на 25 Вт.

Но не стоит забывать, что Samsung заботится об экологии, и он может поставлять Galaxy A53 5G без зарядного устройства. Новые сертификаты подтверждают, что одна версия Galaxy A53 5G имеет номер модели SM-A536E/DS, где «DS» означает наличие двух SIM-карт. Предыдущие слухи говорили о том что смартфон будет оснащен 6,46-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD + 120 Гц, оптическим датчиком отпечатков пальцев на дисплее, Exynos 1200 SoC, четырьмя задними камерами (с основным датчиком на 64 МП), 12-мегапиксельной камерой для селфи. Емкость аккумулятора, вероятно, составит 5000 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A53 5G
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