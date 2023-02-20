Samsung Galaxy A53 5G начали обновлять до One UI 5.1

Компания Samsung начала распространение фирменной оболочки One UI 5.1 для смартфона Galaxy A53 5G. Пока апдейт доступен только для пользователей из Южной Кореи, но в ближайшем будущем обновление придет и в другие страны. Прошивка под номером A536NKSU4CWB3 приносит не только нововведения, но и свежий патч безопасности Android.

Напомним, что выпущенный почти год назад Samsung Galaxy A53 5G характеризуется восьмиядерной платформой Samsung Exynos 1280, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, поддержкой 5G, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, сканером отпечатков пальцев, 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 и 5 Мп, а также фронтальной камерой на 32 Мп.