Samsung Galaxy A53 5G появился в продаже

Компания Samsung дала старт международным продажам смартфона Galaxy A53 5G, который был представлен пару недель назад. Базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 450 долларов или евро в зависимости от региона.

Напомним, что новинка характеризуется восьмиядерной платформой Samsung Exynos 1280, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, оболочкой One UI 4.1 на базе ОС Android 12, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, поддержкой 5G, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, сканером отпечатков пальцев, 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 и 5 Мп, а также фронтальной камерой на 32 Мп.