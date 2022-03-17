Samsung Galaxy A53 5G получил 120-Гц AMOLED-экран

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A53 5G, которая получит четыре номерных обновления Android и обновления безопасности на протяжении пяти лет. Новинку оснастили восьмиядерным чипсетом Samsung Exynos 1280, батареей ёмкостью 5000 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, фирменной прошивкой One UI 4.1 на основе Android 12, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, поддержкой 5G, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, дактилоскопом, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 и 5 Мп, а также селфи-камерой на 32 Мп. Смартфон появится в продаже 1 апреля по цене от 450 евро.