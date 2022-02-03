Samsung Galaxy A53 показали на рендере

Один из заслуживающих доверия источников поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A53, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит фирменную платформу Exynos 1200 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, 6,5-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 точек и частотой обновления изображения 120 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, а также корпус толщиной 8,1 мм и массой 189 граммов. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.