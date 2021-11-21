Samsung Galaxy A53 получит ёмкий аккумулятор

Сетевые источники поделились подробностями об автономности смартфона Samsung Galaxy A53, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 5000 мАч, в то время как его предшественник Galaxy A52 имеет аккумулятор на 4500 мАч. Также ранее стало известно, что в смартфоне не будет 3,5-мм гнезда для наушников. Что до аппаратной платформы, устройству прочат либо фирменный чипсет Exynos с GPU AMD, либо восьмиядерный процессор Snapdragon 778G, как у Galaxy A52s.

Ранее в сеть утекли характеристики Samsung Galaxy A73. Этот смартфон сможет похвастаться 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67.