Samsung Galaxy A54 5G получит 25-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A54 5G, который еще не был представлен официально. Аппарат фигурирует под каталожным наименованием SM-A5460. Регулятор раскрывает мощность проводной зарядки – 25 Вт. Также источники считают, что появление в базе 3C означает довольно скорый релиз – в январе следующего года.

По предварительным данным, Galaxy A54 5G также оснастят многомодульной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп и батареей ёмкостью 5100 мАч. Данных об однокристальной системе пока нет, но предшественник в лице Galaxy A53 5G работает на фирменном Exynos 1280.
Xiaomi прекращает разработку бета-версий MIUI для девяти сво…
Компания Xiaomi объявила, что прекращает разработку бета-версий прошивки MIUI для девяти своих смартфоно…
В Казахстане представили складной флагман HUAWEI Mate Xs 2…
27 августа в Казахстане прошла презентация флагманского складного смартфона HUAWEI Mate Xs 2. Смартфон уж…
Google Pixel 7 будет поддерживать Bluetooth LE Audio…
Изменение кода в Android Open Source Project (AOSP) может свидетельствовать о том, что Pixel 7 и Pixel 7 …
Восстановленный iPhone 12 mini продают со скидкой в $120…
Сетевые источники сообщают, что компания Apple снова выпустила в продажу восстановленные iPhone 12 mini. …
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на …
Как правило, смартфоны низкого сегмента выглядят крайне невзрачно и невыразительно. Кажется, Infinix Smar…
Инсайдеры слили характеристики нового смартфона TECNO…
Если вы следите за рынком современных смартфонов, то знаете, что практически никогда устройства не доходя…
Pixel 7 и Pixel 7 Pro получат чип Tensor G2…
Спустя много месяцев Google наконец-то раскрыл официальное название нестандартного процессора, который бу…
Защищенный IIF150 Air1 Ultra получил 120-Гц экран …
Компания IIF150 пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Air1 Ultra, которая, среди прочего,…
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor