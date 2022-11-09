Samsung Galaxy A54 5G получит 25-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A54 5G, который еще не был представлен официально. Аппарат фигурирует под каталожным наименованием SM-A5460. Регулятор раскрывает мощность проводной зарядки – 25 Вт. Также источники считают, что появление в базе 3C означает довольно скорый релиз – в январе следующего года.

По предварительным данным, Galaxy A54 5G также оснастят многомодульной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп и батареей ёмкостью 5100 мАч. Данных об однокристальной системе пока нет, но предшественник в лице Galaxy A53 5G работает на фирменном Exynos 1280.