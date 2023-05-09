Samsung Galaxy A54 получил широкие рамки вокруг экрана

Известный инсайдер Ice Universe нашел очередной повод, чтобы уличить компанию Samsung во лжи. На этот раз он опубликовал два изображения новенького смартфона Samsung Galaxy A54. На рекламном рендере аппарат изображен с тонкими рамками вокруг экрана, а на реальном фото – с гораздо более толстыми рамками.

Напомним, что смартфон оснащается фирменной 5-нм платформой Samsung Exynos 1380, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, корпусом с размерами 158,2:76,7:8,2 мм, массой 202 г, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп и 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, подэкранным дактилоскопическим сенсором и предустановленной оболочкой One UI 5.1 на основе операционной системы Android 13.
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