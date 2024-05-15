Samsung Galaxy A54 получил апдейт до One UI 6.1

После решила фирменной прошивки One UI 6.1 для премиальной линейки смартфонов Galaxy S, компания Samsung начала выпуск обновления и для своих бюджетных устройств Galaxy A54 и A34. По данным информационного издания SamMobile, Samsung уже выпустила обновление One UI 6.1 для Galaxy A34 и Galaxy A54 в некоторых регионах мира, но обновление пока что только развёртывается и кому-то апдейт может прийти позже. Обновление произошло сразу после того, как компания выпустила новую прошивку для Galaxy S21, S22, Flip 4, Fold 4 и всех новейших моделей. Впрочем, несмотря на то, что обновление вносит ряд изменений для смартфонов среднего класса, оно не включает элементы искусственного интеллекта — это очень важный момент, который стоит учитывать.

Более того, сейчас нет информации о планах компании по внедрению облачных или локальных функций ИИ в линейку Galaxy A. Даже функция Google Circle to Search не будет доступна — она предназначена исключительно для флагманских устройств. При этом в апдейте появились новые функции для редактирования изображений, функция редактирования видео и возможность обмениваться контентом с другими гаджетами из серии Galaxy. Всё это достаточно приятно — да, пользователи смартфонов среднего класса не получают все модные фишки с искусственным интеллектом, но они всё равно получили важный апдейт с множеством интересных нововведений. Другие компании и этого не делают, выпуская обновления только для смартфонов флагманского уровня.
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