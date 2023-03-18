Samsung Galaxy A54 получил поддержку Wi-Fi 6

Во время презентации смартфона Samsung Galaxy A54 корейский производитель не раскрыл всех спецификаций. Как выяснилось сегодня, перед нами первая среднебюджетная модель Samsung с поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6. Флагманы компании поддерживают данную версию интерфейса начиная с Galaxy S10.

Напомним, что новинка также оснащается фирменной 5-нм платформой Samsung Exynos 1380, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, корпусом с размерами 158,2:76,7:8,2 мм, массой 202 г, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп и 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, подэкранным дактилоскопическим сенсором и предустановленной оболочкой One UI 5.1 на основе операционной системы Android 13.