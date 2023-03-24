Samsung Galaxy A54 получил поддержку eSIM

Недавно стало известно, что новенький смартфон Samsung Galaxy A54 первым из нефлагманских решений корейского производителя получил поддержку Wi-Fi 6. Сегодня выяснилось, что новинка поддерживает цифровые карты SIM (eSIM). Как и в случае с Wi-Fi 6, ранее эта возможность была доступна только флагманам Samsung.

Напомним, что смартфон также оснащается фирменной 5-нм платформой Samsung Exynos 1380, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, корпусом с размерами 158,2:76,7:8,2 мм, массой 202 г, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп и 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, подэкранным дактилоскопическим сенсором и предустановленной оболочкой One UI 5.1 на основе операционной системы Android 13.
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