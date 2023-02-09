Samsung Galaxy A54 получит 8/256 ГБ памяти

Авторитетный информатор SnoopyTech поделился новыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A54, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат выйдет в белой, графитовой, фиолетовой и желто-зеленой расцветках. Последняя как раз демонстрируется на рендере. Что до конфигураций Galaxy A54, то пользователи смогут выбирать между 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп и предустановленную операционную систему Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.0.
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