Samsung Galaxy A54 получит SoC Exynos 1380

Популярный ресурс Winfuture раскрыл подробные характеристики смартфона Samsung Galaxy A54, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят фирменной однокристальной системой Exynos 1380 с производительностью уровня Qualcomm Snapdragon 778G, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, от 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камерой на 32 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и защитой от воды в соответствии со степенью IP67. Ориентировочная цена смартфона составит 500 евро.

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