Samsung Galaxy A55 5G показали на фото

Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился фотографиями смартфона Samsung Galaxy A55 5G, который будет представлен в Индии в ближайшее время. Снимки соответствуют ранее утекшим изображениям и подтверждают дизайн с плоскими боковыми гранями и отдельно расположенными модулями основной камеры.

По данным источника, смартфон оснастят тройной тыльной камерой разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, корпус с металлической рамкой по периметру и 12 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации. Напомним, что 12 ГБ ОЗУ оснащаются флагманы серии Galaxy S24.