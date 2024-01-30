Samsung Galaxy A55 готов к выходу

В базе данных индийского регулятора BIS обнаружились смартфоны Samsung с модельными номерами SM-A356E/DS и SM-A556E/DS соответственно. Речь идет о моделях Galaxy A35 и Galaxy A55, выход которых ожидается в ближайшие недели. Смартфон Galaxy A35 уже засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие фирменной однокристальной системы Exynos 1380, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14.

Galaxy A55 оснастят поддержкой 25-Вт проводной зарядки, 4-нанометровой платформы Samsung Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,75 ГГц и графическим ускорителем Xclipse 530, 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, а также предустановленной прошивкой One UI 6.1 на базе ОС Android 14.