Samsung Galaxy A55 и A35 получат функции Galaxy AI

За последние несколько месяцев компания Samsung внедрила свой передовой набор функций искусственного интеллекта под названием Galaxy AI во все свои флагманские линейки смартфонов, включая даже достаточно старые устройства давно ушедших поколений, а теперь, по информации западных инсайдеров, южнокорейской гигант готовится к следующему логическому шагу — запуску этого набора сервисов на куда более доступных устройствах, которые продаются миллионами в год и могут похвастаться огромной аудиторией фанатов со всего мира. Согласно новому сливу данных от поставщиков секретной информации, смартфоны среднего класса Galaxy A55 и A35 первыми получат доступ к Galaxy AI в рамках обновления One UI 6.1.1, что на самом деле совершенно неудивительно.
Дело в том, что эти смартфоны пользуются просто безумной популярностью на рынке и продаются огромными партиями каждый год, так что если «подсадить» аудиторию смартфонов на новый сервис, то потом его будет гораздо проще продать. Правда, в отчёте не уточняется, когда именно будет выпущен соответствующий апдейт, но специалисты предполагают, что данное нововведение будет представлено в этом или в следующем месяце, что в целом не так уж плохо — ждать до 2025 года не придётся. Но при этом журналисты отмечают, что не все функции Galaxy AI будут доступны на устройствах среднего класса, чтобы сделать флагманы более привлекательными в глазах пользователей. Пока что не понятно какие именно функции будут отсутствовать, к сожалению.