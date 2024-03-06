Samsung Galaxy A55 показали на живых фотографиях

Компания Samsung достаточно активно готовится к запуску смартфона среднего класса Galaxy A55 в конце этого месяца — сначала появились сливы с характеристиками этого гаджета, потом ритейлеры опубликовали страницу в магазине до официального анонса, а теперь смартфон был замечен на живых фотографиях. Вероятно, данные снимки появились благодаря сливам, которые организовали обзорщики и журналисты — они, скорее всего, получили смартфон на обзор заранее и уже работают над написанием материала, а сделанные в рамках теста снимки неожиданно попали в сеть. Впрочем, ничего совершенно удивительного на этих кадрах нет — как и предсказывали инсайдеры, устройство будет иметь плоские боковые грани, на которых будут только кнопки, расположенные на выступающей части, как у Galaxy A15 и Galaxy A25.

Смартфон также будет иметь три камеры без какого-либо выступа на задней панели, что на самом деле смотрится отлично — компания ранее уже использовала аналогичный приём в других смартфонах. Также стоит отметить, что рамка имеет более приглушенный оттенок из-за того, что она изготовлена из металла, а не из пластика, как у Galaxy A54. Так что визуально смартфон выглядит крайне привлекательно, он получил множество мелких улучшений дизайна, которые будут пользоваться спросом у аудитории со всего мира. Другое дело, что стоимость смартфона пока что никто не знает — если она окажется слишком высокой, то многие пользователи будут разочарованы и никакие дизайнерские изыски их не спасут.
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