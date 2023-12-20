Samsung Galaxy A55 разочаровал своей производительностью

На прошлой неделе в сети появились первые результаты теста смартфона Galaxy A55 в Geekbench 6, но это были тесты, запущенные не на самом устройстве Galaxy A55, а на некой тестовой инженерной платформе. Но теперь ситуация изменилась, так как прототип Galaxy A55 тоже протестировали в системе бенчмарка Geekbench 6, подтвердив довольно интересные нововведения в системе на кристалле. Дело в том, что смартфон Galaxy A55 будет работать на процессоре Exynos 1480 собственного производства компании Samsung. Но в отличие от моделей предыдущего поколения, новый процессор не будет использовать графический процессор Mali — вместо этого компания отдала предпочтение модели Xclipse 530 на основе AMD RDNA2.

Теоретически этот графический процессор должен предоставлять трассировку лучей в играх, но никто не гарантирует, что данное нововведение будет представлено официально в конечном итоге. Всё же это смартфон среднего класса, а не флагман, и реализовывать в нём такие сложные технологии не совсем разумно в финансовом плане. Если же говорить о центральном процессоре, то он показал вполне адекватные результаты — в одноядерном тесте смартфон набрал 1127 баллов и 3090 баллов в многоядерном режиме, тогда как A54 показывает примерно 1108 и 2797 баллов соответственно. Так что если у вас были надежды на то, что A55 продемонстрирует внушительный рост производительности между поколениями, то этого точно не будет — он всего на 8-10% мощнее своего предшественника.