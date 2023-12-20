Samsung Galaxy A55 разочаровал своей производительностью

Теоретически этот графический процессор должен предоставлять трассировку лучей в играх, но никто не гарантирует, что данное нововведение будет представлено официально в конечном итоге. Всё же это смартфон среднего класса, а не флагман, и реализовывать в нём такие сложные технологии не совсем разумно в финансовом плане. Если же говорить о центральном процессоре, то он показал вполне адекватные результаты — в одноядерном тесте смартфон набрал 1127 баллов и 3090 баллов в многоядерном режиме, тогда как A54 показывает примерно 1108 и 2797 баллов соответственно. Так что если у вас были надежды на то, что A55 продемонстрирует внушительный рост производительности между поколениями, то этого точно не будет — он всего на 8-10% мощнее своего предшественника.