Samsung Galaxy A55 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A55, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной однокристальной системы Exynos 1480, которая набирает 1180 баллов в однопоточном испытании и 3536 баллов в многопоточном. Ранее сообщалось, что Exynos 1480 располагает четырьмя производительных ядрами с тактовой частотой 2,75 ГГц и четырьмя энергоэффективными с частотой 2,05 ГГц, а также графическим адаптером GPU Xclipse 530 на архитектуре RDNA2.

По предварительным данным, Galaxy A55 также получит 6,55-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, корпус с габаритами 161,1:77,9:8,2 мм, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру на 32 Мп, тройную основную камеру разрешением 50 Мп, 12 Мп и 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку 25-Вт проводной зарядки.