Samsung Galaxy A56 5G засветился в сети

В базе данных IMEI обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A56 5G, который еще не был представлен официально. Устройство фигурирует под кодовым обозначением SM-A566B/DS. По данным источника, смартфон находится на этапе тестирования, а его релиз ожидается в начале следующего года.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Galaxy A55 5G оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 550 кд/м2, корпусом с металлической рамой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 1480, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), аппаратной технологией Samsung Knox Vault для защиты информации и предустановленной ОС Android 14.
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