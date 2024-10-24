Samsung Galaxy A56 первым получит процессор Exynos 1580

Сегодня появилась информация о том, что мобильный процессор Exynos 1580, вероятно, появится в предстоящем смартфоне Galaxy A56. И этот чип представляет собой значительное обновление по сравнению с предшественником — он построен на новом техпроцессе, использует ядра ARMv9 и имеет вдвое больше графических блоков. Специалисты отмечают, что Exynos 1580 изготавливается по третьему поколению 4-нм EUV FinFET на технологии Samsung, так что, теоретически, он должен быть доступным. Более того, Exynos 1580 перешёл на трёхкластерный дизайн с одним основным ядром Cortex-A720 с тактовой частотой 2,9 ГГц, тремя производительными ядрами A720 на частоте 2,6 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами A520 по 1,95 ГГц. Это достаточно серьёзный прирост производительности по сравнению с Exynos 1480, который использовал ядра ARMv8 и имел более простой кластер по ядрам.

Также стало известно, что графический процессор чипа основан на архитектуре RDNA 3 от AMD и имеет два рабочих ядра вместо одного. Компания Samsung даже утверждает, что максимальная производительность графики выросла на 37%, что на самом деле вполне приличный рост от поколения к поколению. Ещё здесь есть нейронный процессор, который обеспечивает производительность в 14,7 TOPS, плюс новый чип поддерживает оперативную память LPDDR5 и встроенный накопитель UFS 3.1. Теперь осталось только дождаться релиза смартфона на базе данного процессора, чтобы оценить его возможности в реальных сценариях работы.
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