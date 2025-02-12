Samsung Galaxy A56 показали на качественных рендерах

Сегодня достаточно известный инсайдер опубликовал серию изображений нового смартфона Samsung Galaxy A56, демонстрирующих устройство в четырёх цветах и с разных ракурсов. Ожидается, что Galaxy A56 выйдет в марте — примерно в то же время, что и конкурирующие модели от Apple и Google. Согласно утечке, смартфон будет доступен в серебристом, розовом, чёрном и бледно-зелёном цветах. Судя по анимациям, устройство получит плоские грани, заметную рамку дисплея (особенно в нижней части) и переработанный модуль камеры — три объектива теперь сгруппированы на чёрной подложке. Ещё одно заметное изменение — выпуклый островок на боковой грани, на котором расположены кнопки питания и регулировки громкости.

Этот дизайн мы видели и раньше — в ноябре 2024 года издание Android Headlines опубликовало похожие рендеры. Что касается характеристик — здесь пока меньше информации. По данным Geekbench, смартфон, вероятно, получит фирменный процессор Samsung Exynos 1580. Согласно сертификационным утечкам, устройство оснащено аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, что неожиданно, учитывая, что флагманский Galaxy S25 ограничен 25 Вт. По информации GalaxyClub, основная камера останется без значительных изменений — 50 Мп главный сенсор, 12 Мп ультраширокоугольный и 5 Мп макро. Фронтальная камера, однако, получит улучшение — теперь это модуль на 12 Мп. Также ожидается, что Galaxy A56 выйдет вместе с более доступными моделями A36 и A26.