Samsung Galaxy A56 показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines и авторитетный информатор OnLeaks опубликовали качественные изображения среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A56, релиз которого ожидается в первой половине следующего года. Отметим плоскую боковую рамку с фирменным островком Key Island, врезанную по центру плоского дисплея фронтальную камеру и новый дизайн основной камеры, три модуля которой теперь соединены в одном вертикальном блоке.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие фирменной 4-нанометровой платформы Exynos 1580 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графикой Samsung Xclipse 540, а также поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

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