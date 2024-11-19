Samsung Galaxy A56 получит 45-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A56, релиз которого ожидается в начале следующего года. Ведомство подтвердило поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт (10V на 4,5A). Отметим, что модель предыдущего поколения в лице Galaxy A55 имеет только поддержку 25-Вт зарядки.

Что до остальных характеристик Galaxy A56, то ему приписывают наличие фирменной однокристальной системы Exynos 1580 с тактовой частотой до 2,91 ГГц и графическим процессором Xclipse 540 (1341 и 3836 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench), а также тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 52 Мп.