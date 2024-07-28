Samsung Galaxy A56 получит быстрый процессор

В базе данных бенчмарка Geekbench 5 обнаружились результаты тестирования однокристальной системы Samsung Exynos 1580, которая, как предполагается, ляжет в основу среднебюджетного смартфона Galaxy A56. Аппарат с процессорными ядрами Cortex-A720 и Cortex-A520, а также графическим ускорителем GPU Xclipse 540 набрал 1046 и 3678 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях. Если сравнивать с Exynos 1480, то производительность выросла на 17% и 9% соответственно.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Galaxy A55 также оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 550 кд/м2, корпусом с металлической рамой, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 32 Мп и тройной тыльной камерой с модулями 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).
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