Samsung Galaxy A56 слили в сеть до релиза

Вчера смартфоны Galaxy A56, A36 и A26 появились в сертификационных документах организации TUV Rheinland, а вслед за ними смартфон Galaxy A56 засветился ещё и в документах FCC. Модель SM-A566E/DS, версия будущего Samsung Galaxy A56 с поддержкой двух SIM-карт, судя по полученной информации, поддерживает зарядку мощностью 10В / 4.5 А (45 Вт), что соответствует ранее слитой информации от крупных инсайдеров. Это, что весьма интересно, даже больше, чем у нового флагмана Galaxy S25, который ограничен 25 Вт. Тем не менее, FCC тестировало смартфон с зарядным устройством EP-TA800, которое поддерживает только 25 Вт. Причины выбора этого старого адаптера неизвестны, но стоит отметить, что Galaxy A56 не будет комплектоваться зарядным устройством вовсе — его придётся покупать отдельно.

При этом тестируемая модель поддерживает множество диапазонов 5G и технологию беспроводной сети Wi-Fi 6 (стандарт ax), а также Bluetooth 5.3 и NFC. Ожидается, что Samsung Galaxy A56 будет работать на новом процессоре Exynos 1580 и будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Galaxy A36 также получит батарею на 5000 мАч и поддержку зарядки мощностью 45 Вт, но, скорее всего, будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 3 или 7s Gen 2. Стоит отметить, что Galaxy A56 — не первый смартфон Samsung среднего класса с поддержкой зарядки 45 Вт. Первыми были Galaxy M55 и несколько других моделей M-, F- и C-серий, выпущенные в марте прошлого года. Только флагманы ограничены 25 Вт.
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