Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 засветились на видео

В сети появилось видео с смартфонами Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37, которые еще не были представлены официально. Судя по видео, новинки не получат больших изменений в дизайне по сравнению с предшественниками. Если верить источнику, Galaxy A57 обойдется в Таиланде в эквивалент 555 и 645 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти. Samsung Galaxy A37 будет стоить 430 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти. Ранее сообщалось, что старшую модель оснастят тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 5 Мп, а младшую – 50 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Официальная презентация смартфонов ожидается в следующем месяце.