Samsung Galaxy A57 получит АКБ на 5000 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A57, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080:2340 точек, фирменную однокристальную систему Exynos 1680 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп, селфи-камеру разрешением 12 Мп, подэкранный дактилоскопический сенсор, корпус с размерами 161,5:76,8:6,9 мм и массой 182 грамма. Судя по всему, тонкий корпус станет едва ли не главной особенностью грядущей новинки.