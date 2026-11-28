Samsung Galaxy A58 получит корпус с металлической рамкой

Авторитетный информатор Дебаян Рой поделился подробностями о смартфонах Samsung Galaxy A58 и Galaxy A38, официальный релиз которых ожидается в начале следующего года. Первую модель оснастят батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, однокристальной системой Exynos 1680, 8 ГБ оперативной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 и поддержка оптической стабилизации), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), корпусом с металлической рамкой и предустановленной операционной системой Android 17 с прошивкой One UI 9.5.

Galaxy A38 будет отличаться процессором MediaTek Dimensity 7500, 6 ГБ ОЗУ, 50-Мп главным модулем камеры на базе сенсора Sony IMX882, пластиковой рамкой корпуса и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+.