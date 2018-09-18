Samsung Galaxy A7 (2018) получит тройную камеру. Фото

В сети появилась живая фотография смартфона Samsung Galaxy A7 (2018), официальный дебют которого состоится в ближайшие месяцы. Главное, что демонстрирует снимок, это тройная основная камера. Данная утечка соответствует предыдущим слухам о том, что смартфон линейки Galaxy A получит тройную камеру раньше флагманских Galaxy S или Galaxy Note. Предполагается, что аппарат также оснастят чипсетом Snapdragon 710 или Snapdragon 660. Сканер отпечатков пальцев здесь закрыт наклейкой, а потому он может находиться как под дисплеем, так и на боковой кромке.