Samsung Galaxy A7 с тройной камерой оценен в 27 тысяч рублей

2018-09-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A7; [162]
Компания Samsung представила смартфон Galaxy A7, который стал первой моделью корейского производителя с тройной основной камерой. В ней используется главный модуль с разрешением 24 Мп и объективом с диафрагмой F/1,7, дополнительный модуль на 8 Мп и широкоугольным объективом с диафрагмой F/2,4 (угол обзора – 120°) и 5-Мп вспомогательный модуль, замеряющий глубину сцены. Помогают модулям программные режимы и функции: Live Focus, Selfie Focus, Pro Lightning Mode, AR Emoji и Scene Optimizer.

Смартфон также оснастили 24 Мп фронтальной камерой с объективом с диафрагмой F/2,0, 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, восьмиядерным CPU с частотой 2,2 ГГц, 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч, модемом LTE Cat.6, двухдиапазонным адаптером Wi-Fi, модулем Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, опциональным NFC и ОС Android 8.0. Размеры новинки равны 159,8:76,8:7,5 мм, масса – 168 граммам. Цена Galaxy A7 в России составит 26990 рублей за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Старт продаж запланирован на октябрь.


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