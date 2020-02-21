Samsung Galaxy A70 получил обновление Android 10

2020-02-21, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy A70 ; [113]
Разработчики компании Samsung выпустили обновление Android 10 для смартфона Samsung Galaxy A70.

Обновление получила номер сборки A705FNXXU5BTB9 и весит 2 ГБ.

В обновление разработчики добавили февральский патч безопасности для защиты от уязвимости системы. Также с обновление добавили и фирменную оболочку One UI 2.0 с множественными нововведениями.

Обновление уже распространяют волнами по воздуху, и владельцам смартфона нужно всего лишь набраться немного терпения и дождаться когда обновление доберется до его региона.

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