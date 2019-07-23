Samsung Galaxy A70 получил поддержку стабилизации Super Steady

Пользователи смартфона Samsung Galaxy A70 из некоторых европейских стран сообщили о выходе обновления для их устройств, которое добавляет функцию Super Steady. Речь идет о программной стабилизации при съёмке видео, которая работает лучше обычной электронной стабилизации. Сначала функция появилась на топовых моделях Galaxy S10, а затем в Galaxy A80. Отметим, что Super Steady может работать при записи видео в Full HD лишь при 30 кадрах в секунду.

Напомним, что Galaxy A70 оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем формата Infinity-U с разрешением 1080:2400 пикселей, тройной тыльной камерой с главным модулем на 32 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, чипсетом Snapdragon 670, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD объёмом до 512 ГБ, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI.