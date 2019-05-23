Samsung Galaxy A70S порадует вас камерой

Если верить инсайдерам, корейская компания Samsung в ближайшем будущем планирует выпустить в продажу свой новый смартфон под названием Samsung Galaxy A70S. Его главная фишка будет заключаться в модуле камеры, который снимает в разрешении 65 мегапикселей. Даже для зеркальных фотоаппаратов профессионального уровня это очень высокий результат, что уж говорить о смартфонах. Видимо, компания решила проверить рынок на наличие желающих заниматься мобильной фотографией и делать снимки в таком высоком разрешении. Информации о стоимости или дате релиза продукта пока что нет, но производитель явно уже совсем скоро все нам расскажет, так как уже есть качественные снимки продукта, которые предназначены для официального анонса или даже релиза.