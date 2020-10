Samsung Galaxy A70s получил оболочку One UI 2.5

Смартфон Samsung Galaxy A70s получил новую версию фирменной надстройки One UI 2.5, которая добавляет некоторые функции топовой модели Galaxy Note20. В частности, прошивка A707FDDU3BTH4 размером 1,6 ГБ привносит новые инструменты мониторинга Wi-Fi, функцию запроса пароля для Wi-Fi с ближайшего гаджета, поддержку стикеров Bitmoji в режиме Always On Display, а также октябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что Galaxy A70s оснащается тройной основной камерой с 64-Мп главным датчиком ISOCELL GW1 Bright, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и 5 Мп модулем с апертурой f/2,2, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, селфи-камерой на 32 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев и отдельным слотом для карт памяти.