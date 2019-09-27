Samsung Galaxy A70s получил тройную камеру и АКБ на 4500 мАч

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Galaxy A70s, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400:1800 точек, восьмиядерный процессор Snapdragon 675, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камеру на 32 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Судя по характеристикам, перед нами отличный конкурент Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Осталось только дождаться цены.