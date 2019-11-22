Samsung Galaxy A71 на первых фото

Совсем недавно компания Samsung в корне изменила свое отношение к дизайну линейки Galaxy A и выпустила устройство с прямоугольной платформой на тыльной стороне, которая выглядит очень стильно и привлекательно, хотя и необычно. Теперь в сети появились первые изображения смартфона Samsung Galaxy A71, который, судят по всему, тоже получил прямоугольную платформу для камер, которая расположена на тыльной стороне гаджета. Это крайне полезно, ведь туда производитель может установить все необходимое, начиная от вспышки и заканчивая сенсорами для фокусировки. Вопрос только в стоимости этого гаджета, ведь хотелось бы получить довольно доступную модель, а не дорогущий вариант с несколькими камерами. Ждем официального релиза.