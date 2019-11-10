Samsung Galaxy A71 получит камеру на 108 Мп и поддержку 5G

2019-11-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A71; [118]
Сетевые источники поделились сведениями о смартфоне Samsung Galaxy A71, который еще не был представлен официально. Аппарат первым из смартфонов Samsung получит платформу Exynos 980 со модемом 5G, тройную камеру с основным модулем разрешением 108 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.0. При этом первым смартфоном на чипсете Exynos 980 станет Vivo X30, а первым устройством с 108-Мп датчиком изображения Samsung уже стал Xiaomi Mi 10 Note. Ориентировочная цена устройства составляет 500 долларов.


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