Samsung Galaxy A71 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A71 с модельным номером SM-A715F. Аппарат оснащается 8 ГБ оперативной памяти, операционной системой Android 10 и чипсетом SM6150 – под этим названием могут скрываться платформы Snapdragon 675 или Snapdragon 730. Так или иначе, но в одноядерном тестировании аппарат набрал 2540 баллов, а в многоядерном – 7081 балл. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy A71 будет представлен после дебюта флагманской модели Samsung Galaxy S11, то есть, не раньше весны 2020 года.