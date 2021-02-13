Samsung Galaxy A72 показали на качественном рендере

Немецкий инсайдер поделился качественным изображением смартфона Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, врезанную в экран фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тыльную квадрокамеру в прямоугольном блоке с модулями разрешением 64 Мп (главный модуль), 12 Мп (сверхширокоугольный, 8 Мп (телефото с 2-кратным оптическим зумом) и 2 Мп (для макрофото), операционную систему Android 11, батарею емкостью 5000 мАч, симметричный порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

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