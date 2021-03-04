Samsung Galaxy A72 замечен в списке устройств Google Play

В последнее время крупные производители смартфонов достаточно часто стали сливать свои устройства до официального анонса. Ясное дело, что инсайдеры в этом деле сильно помогают, но мы то с вами понимаем, что не могут инсайдеры получить настолько детальную информацию о гаджетах без помощи самого производителя. Именно это происходит со смартфоном Samsung Galaxy A72, который сначала был слит в сеть в формате фотографий тыльной панели, потом устройство засветилось в списке гаджетов платформы Google Play. Вероятно, производитель достаточно активно продвигает новое устройство среднего класса, которое должно получить производительную камеру и большой дисплей. Ожидаем полноценного анонса и можно будет говорить о цене.