Samsung Galaxy A73 5G показали на рендере

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественное изображение передней панели смартфона Samsung Galaxy A53 5G, официальный релиз которого должен состояться в ближайшие недели. Судя по рендеру, нас ждет плоский экран с узкими рамками и тонким «подбородком» снизу, а также врезанная по центру селфи-камера.

По предварительным данным, смартфон получит производительный процессор Qualcomm Snapdragon 778G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, предустановленную ОС Android 12, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, основную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт.
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