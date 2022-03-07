Samsung Galaxy A73 получит SoC Snapdragon 778G

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A73, официальный релиз которого ожидается в ближайшие недели. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 778G с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ ОЗУ и предустановленной операционной системы Android 12.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарею на 5000 мАч и поддержку проводной 25-Вт зарядки.