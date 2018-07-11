Samsung Galaxy A8 и A8+ начали обновлять до Android Oreo

Компания Samsung начала обновлять смартфоны Galaxy A8 и A8+ до свежей версии операционной системы Android Oreo. О доступности обновления сообщают пользователи из России, Украины, Казахстана и Узбекистана. Напомним, что представленные в декабре прошлого года смартфоны получили 5,6 и 6-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с разрешением 1080:2220 пикселей, защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, фирменный процессор Exynos 7885, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, аккумуляторы на 3000 и 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC, а также операционную систему Android 7.1.1.