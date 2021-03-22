Samsung Galaxy A80 и Galaxy A40 получили Android 11

Даже относительно старые устройства Samsung получают обновления до Android 11. Последними в список отправились смартфоны Galaxy A40 и Galaxy 80 — первый получил One UI 3, а второй получил обновление One UI 3.1. Galaxy A80, смартфон среднего класса 2019 года, получил обновление с версией прошивки A805FXXU5DUC7 в Европе, так что в ближайшее время устройство получит апдейт и в других странах. Если вы помните, это устройство, запущенное с Android 9 Pie, уже получало два обновления до более свежих версий Android, и это должно быть третьим и последним. При этом у A40 ситуация аналогичная — это относительно старое устройство, которое неожиданно получило свежую версию операционной системы и предоставляет пользователю все необходимые возможности для работы.