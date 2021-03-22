Samsung Galaxy A80 и Galaxy A40 получили Android 11

Даже относительно старые устройства Samsung получают обновления до Android 11. Последними в список отправились смартфоны Galaxy A40 и Galaxy 80 — первый получил One UI 3, а второй получил обновление One UI 3.1. Galaxy A80, смартфон среднего класса 2019 года, получил обновление с версией прошивки A805FXXU5DUC7 в Европе, так что в ближайшее время устройство получит апдейт и в других странах. Если вы помните, это устройство, запущенное с Android 9 Pie, уже получало два обновления до более свежих версий Android, и это должно быть третьим и последним. При этом у A40 ситуация аналогичная — это относительно старое устройство, которое неожиданно получило свежую версию операционной системы и предоставляет пользователю все необходимые возможности для работы.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A80
Обзоры:
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Новости:
Samsung Galaxy A71 получил апдейт прошивки

Смартфон Samsung Galaxy A71 был одним из самых продаваемых смартфоном Samsung в 2021 году. Он дебютировал...
Недорогой Realme C25 получит аккумулятор на 6000 мАч

Компания Realme объявила о том, что официальная презентация смартфона Realme C25 состоится 23 марта. Ране...
Смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 готов к выходу

В базе данных Bluetooth SIG засветился защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 5, который еще не был пр...
Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги
Лучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MVЛучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MV
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Обзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключениемОбзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключением
Обзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи водыОбзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи воды
Xiaomi Mi 11 Pro будет представлен 30 ма...
Xiaomi Mi 11 Pro будет представлен 30 ма Компания Xiaomi объявила о том, что флагманский смартфон Mi 11 Pro будет представлен 30 марта. Постер а...
Представлен игровой монитор ASUS VG248QE...
Представлен игровой монитор ASUS VG248QEКомпания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VG248QEZ, которая получила 24-дюймовую T...
Samsung Galaxy A12 будет запущен в Индии...
Samsung Galaxy A12 будет запущен в ИндииВ январе месяца, смартфон Samsung Galaxy A12 получил сертификацию BIS, следовательно, можно было предполо...
Redmi Note 10 засветился на новых фото...
Redmi Note 10 засветился на новых фотоСетевые источники поделились свежей порцией живых фото смартфона Redmi Note 10, официальный релиз которог...
Обзор The Dark Eye: Memoria. Вторая част...
Обзор The Dark Eye: Memoria. Вторая частВ своё время немцы решили порадовать аудиторию, которая ранее наслаждалась классными настольными играми, ...
OPPO Reno5 F готовится к релизу...
OPPO Reno5 F готовится к релизуНа прошлой неделе OPPO объявила, что запустит серию OPPO Reno5 в Кении. Как и ожидалось, телефоны теперь ...
Sony Xperia 1 III получит боковый дактил...
Sony Xperia 1 III получит боковый дактилПрофильное издание Slashleaks поделилось параметрами флагманского смартфона Sony Xperia 1 III, выход кото...
Lava BeU скромный женский смартфон за 93...
Lava BeU скромный женский смартфон за 93Индийский производитель мобильных телефонов Lava анонсировал на рынке свой новый бюджетный смартфон, полу...
Камера Oppo Reno4 Pro 5G оказалась посре...
Камера Oppo Reno4 Pro 5G оказалась посреOppo Reno4 Pro 5G только что прошел тест камеры в DxOMark. Устройство набрало наивысший балл по сравнению...
Представлен игровой смартфон iQOO Neo5 ...
Представлен игровой смартфон iQOO Neo5 Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo5, который производитель позиционирует как...
Ожидаемые характеристики Vivo X60 Series...
Ожидаемые характеристики Vivo X60 SeriesКомпания Vivo наконец подтвердила, что 29 декабря представит в Китае смартфоны серии X60. ...
Xiaomi Mi 11 достался пластиковый корпус...
Xiaomi Mi 11 достался пластиковый корпусС анонса Xiaomi Mi 11 прошло меньше двух суток, а в сети уже появилась разборка первого флагмана на платф...
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбукаОбзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбука
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублейОбзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor